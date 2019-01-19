CHP'de İzmir krizi! Aziz Kocaoğlu'nun resti Kılıçdaroğlu'nun hesaplarını alt üst etti

CHP'de, İzmir krizi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tercihini Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yana kullanacağının kulislerde dile getirilmesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylık resti, CHP'yi karıştırdı. Kocaoğlu'nun, Parti Meclisi ve MYK öncesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bu kez rest çekerek 'aday olacağı'nı belirtmesi ve ardından yaşanan gelişmeler, krizin büyümesine neden oldu.

İşte CHP'de İzmir için konuşulan bir diğer isim...