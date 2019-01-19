Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.01.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 10:49

CHP'de İzmir krizi! Aziz Kocaoğlu'nun resti Kılıçdaroğlu'nun hesaplarını alt üst etti

İzmir adayını henüz açıklamadığı için tabandan tepki gören CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hesapları, Aziz Kocaoğlu'nun 'Ben de adayım' resti ile altüst oldu. İşte İzmir için kulislerde konuşulanlar...

Kılıçdaroğlu'nun hesapları alt üst oldu

CHP'de, İzmir krizi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tercihini Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yana kullanacağının kulislerde dile getirilmesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylık resti, CHP'yi karıştırdı. Kocaoğlu'nun, Parti Meclisi ve MYK öncesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bu kez rest çekerek 'aday olacağı'nı belirtmesi ve ardından yaşanan gelişmeler, krizin büyümesine neden oldu.

İşte CHP'de İzmir için konuşulan bir diğer isim...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'de İzmir krizi! Aziz Kocaoğlu'nun resti Kılıçdaroğlu'nun hesaplarını alt üst etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar