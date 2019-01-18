ABD'li senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için Ankara'ya geldi.
Erdoğan'la görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
ABD'li senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için Ankara'ya geldi.
Erdoğan'la görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
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