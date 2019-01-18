Olay, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde 9 Ekim 2017 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvan otlatan Ramazan Taşdemir (17) çobanlığının son gününde elektrik direğindeki yaralı kuşu kurtarmak için direğe çıktıktan bir süre sonra akıma kapılıp yaralandı. Direkte 1,5 saat elektrik tellerinde asılı kalan Ramazan, TEDAŞ ekiplerince indirilip ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi edildikten sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisine sevk edildi. Üçüncü derece yanık olduğu belirlenen Taşdemir'in her iki kolu yapılan tedavinin ardından dirsek altından kesildi.