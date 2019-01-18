374. Kısa dönem askerlik yerleri açıklandı! E Devlet askerlik KD askerlik yerleri sorgulama

Kısa dönem askerlik yerleri günün en çok aranılan konuları arasında yer alıyor. 374. kısa dönem olarak askere gidecek olan vatadaşlar askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. A ve B olarak iki grup halinde silahaltına alınacak olan vatandaşların askerlik yerleri ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde. Peki, 374. kısa dönem askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Kısa dönem askerler ne zaman birliklerine teslim olacaklar? İşte kısa dönem askerlik yerleri sorgulama ekranı...

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A VE B GRUBU ASKERE NE ZAMAN GİDECEK?

Kısa dönem askerlik yerlerini öğrenen yükümlüler iki grup halinde askere alınacaklar.

A grubu olarak askere gidecek kişiler 30 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde birliğine teslim olacak.

B grubu olarak ayrılanlar ise 13-14 Mart tarihlerinde birliklerine teslim olmak zorundalar.