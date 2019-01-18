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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 18:53

... trafiğinde 'karne' yoğunluğu!

Karnelerin dağıtılmasının ardından 'da yarıyıl tatili yoğun bir trafikle başladı. Kentte yüzde 56'yı bulan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğinde 'karne' yoğunluğu!

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem yarıyıl tatili bugün karnelerin dağıtılmasıyla başladı. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 15 günlük sömestr tatiline çıktı.

Tatil nedeniyle akşam saatlerinde 'da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

() Trafik Yoğunluk Haritası saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğunu yüzde 60'a olarak gösterdi. ve D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi.

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