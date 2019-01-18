Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tekstilci iş adamı Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.
Kediye işkence eden zanlı akıl sağlığı incelenecek!
İstanbul Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkence görüntülerini yayınlamasının ardından gözaltına alınan tekstilci iş adamı Hakan G.'nin, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.
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