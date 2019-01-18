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  • 18.01.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 18:23

Kediye işkence eden zanlı akıl sağlığı incelenecek!

İstanbul Bahçelievler'de hesabında kediye yaptığı işkence görüntülerini yayınlamasının ardından gözaltına alınan tekstilci Hakan G.'nin, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.



Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tekstilci iş adamı Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

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