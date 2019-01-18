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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 18:10

... 'de askeri minibüs ile otomobil çarpıştı

'in Erdemli ilçesinde askeri minibüs ile otomobilin çarpıştığı da 4'ü asker, 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Askeri minibüs ile otomobil çarpıştı

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen askeri minibüs, Kocahasanlı Mahallesi'nde 33 FM 764 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı. da yaralanan minibüsteki 4 asker ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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