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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 18:04

'ün takibindeki lüks araç 'ta ele geçirildi

tarafından bir suçla ilgili aranan , 'ta sahte evrak ve plaka ile 'ikiz' yapılmış olarak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Interpol'ün takibindeydi! Kahramanmaraş'ta ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ağır hasarlı araçların change yapıldığı şüphesiyle iki kaportacıyı takibe aldı. Ekipler, iş yerlerindeki araçların plakasını incelediğinde 35 plakalı son model in aynı plaka ile hem 'de hem de 'ta trafikte olduğunu belirledi.

Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede, Kahramanmaraş'taki aracın sahte plaka ve ruhsat ile 'ikiz' araç yapıldığı, aynı zamanda da bir suçla ilgili tarafından arandığı ortaya çıktı.

İş yerlerindeki diğer araçların da hacizli arandığı ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Polis iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hacizli aranan 3 araç, ağır hasarlı 1 araç ve İnterpol tarafından aranan lüks otomobil ele geçirildi. Polis, M.A.B. ve H.V.S.'yi gözaltına aldı.

SORGUDA CHANGE YAPTIĞINI İTRAF ETTİ
Emniyete götürülen şüphelilerden M.A.B., sorgusunda ikiz plakalı aracı kabul etti. Şüpheli, yanarak ağır hasar oluşan bir başka araçla aynı marka hacizli aracı başka bir ilde 'change' yaptırıp getirdiğini itiraf etti. Diğer şüpheli H.V.S. ise suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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