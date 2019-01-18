Son dakika gelişmesine göre, İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. 72 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Son dakika gelişmesine göre, İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. 72 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
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