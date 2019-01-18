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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 10:15

DAKİKA... İzmir'de operasyon! 72 kişi

dakika... İzmir'de, 'nün 'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli verildi.

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