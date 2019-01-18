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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 10:25

Sona yaklaşılan hattındaki çalışmalar havadan görüntülendi

’un en önemli ulaşım projelerinden olan hattında sona yaklaşıldı. İstasyon çalışmalarında sona gelinirken, bazı istasyonların isimlerinin tabelaları da takıldı. Hatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Öte yandan projede yeni bir gelişme de yaşandı. İstasyon duraklarının isimlerinin bulunduğu tabelalar yerlerine konulurken, tabelaların yerleştirilmesi de görüntülendi.

Nefesler tutuldu! Ve isimler verilmeye başladı!

Marmaray'ın nda hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kazlıçeşme-Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı-Gebze banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak.

Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kartal-Pendik istasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken, çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor.

Projenin dev tren yolu otobanı aratmazken, çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı.

Hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Öte yandan projede yeni bir gelişme de yaşandı. İstasyon duraklarının isimlerinin bulunduğu tabelalar yerlerine konulurken, tabelaların yerleştirilmesi de görüntülendi.

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