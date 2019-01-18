CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli'de bir halk pazarında 60 yaşındaki Mehruze Keleş ile olan diyaloğu gündeme oturmuştu.

YİNE OY İSTEDİ, YİNE OLUMSUZ YANIT ALDI

O diyaloğun ardından çalışmalarına devam eden İmamoğlu, yine oy istediği bir vatandaş tarafından olumsuz yanıt aldı.

"PARTİNİZİN ÜSLUBU SORUNLU"

İmamoğlu'yla konuşan bir vatandaş, "Bu sizin partinizde olan üslup durumunu, sizin üslubunuza sokarlarsa çok memnun oluruz. Vatandaşlara hakaret etmeyecekleri şekilde" dedi.

"SİZE OY VERMEYECEĞİM"

Bunun üzerine vatandaşa nereli olduğunu soran İmamoğlu, 'Erzurumluyum' cevabını alınca vatandaşa birlikte cağ kebabı yeme teklifinde bulundu.

Erzurumlu olduğunu söyleyen vatandaş ise "Ben size oy vermeyeceğim AK Partiliyim, Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuyorum" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Oy demedim ki, cağ dedim. Bizim aramızı oy moy bozamaz." dedi.