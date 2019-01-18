MEB'i hackleyip notlarını 'iyileştirdi'! Bakanlıktan açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), bir öğrencinin "MEB'in sistemini hackleyip notlarını düzelttiği" iddialarına ilişkin, "Yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz konusu olayda adı geçen öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel şifreyi öğrenmek suretiyle, kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi Kayapınar ilçesinde bulunan bir okulda yaşandı. Yaklaşık 2 ay devamsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeymus M., iddiaya göre, MEB'in not sistemini hackledi.

SİSTEME BİR KEZ DAHA GİRDİ

Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeymus M., notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatini çekti.

Polise haber verilmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Sultan Şeymus M.'nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiğini tespit edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

MEB'den, "MEB'in sistemini hackleyip notlarını düzeltti" başlıklı haberle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) tarafından Bakanlığın, bilişim alt yapısı ve veri tabanları üzerinde yapılan teknik analiz ve kontroller çerçevesinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nin veri tabanı üzerinde ilgili haberde belirtildiği gibi herhangi bir "hacklenme" olayının bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz konusu olayda adı geçen öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel şifreyi öğrenmek suretiyle, kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır."

ÖĞRENCİ SERBEST

Öte yandan gözaltına alınan 10'uncu sınıf öğrencisi serbest bırakıldı.