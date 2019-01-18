Konya'da define umudunda facia!

Korkunç olay, dün Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Eskici, Uğur Togaç ve Hüseyin C., define aramak için Taşocağı mevkiine gitti. 3 defineci buradaki kayaları parçalamak isterken, hazırladıkları el yapımı patlayıcı infilak etti. Eskici ve Togaç, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Patlamadan yara almadan kurtulan Hüseyin C., 112 Acil Servisi arayıp, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.