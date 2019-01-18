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  • 18.01.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 12:10

'da define umudunda !

’da (34) ve (28), define ararken kayaları parçalamak için hazırladıkları el yapımı nın infilak etmesi sonucu yaralandı. Eskici ve Togac hastaneye kaldırılırken, yanlarındaki Hüseyin C. (38) gözaltına alındı.

Konya'da define umudunda facia!

Korkunç olay, dün Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde meydana geldi. , ve Hüseyin C., define aramak için Taşocağı mevkiine gitti. 3 defineci buradaki kayaları parçalamak isterken, hazırladıkları el yapımı infilak etti. Eskici ve Togaç, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Patlamadan yara almadan kurtulan Hüseyin C., 112 Acil Servisi arayıp, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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