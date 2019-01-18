Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan Türkmenistan uyruklu gencin cesedi bulunduğu sarp kayalıklardan bugün de alınamadı.
Samsun'da korkunç olay! Yanına yaklaşılamıyor
Samsun'da dehşet veren bir olay yaşandı. Kamp yapan bir genç Vezirköprü kanyonunda hayatını kaybetti. Gencin cesedine bugün de ulaşılamadı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan Türkmenistan uyruklu gencin cesedi bulunduğu sarp kayalıklardan bugün de alınamadı.
- Cumhurbaşkanı olma planı güldürdü
- İstanbul trafiğinde 'karne' yoğunluğu!
- YARSAV'ın eski başkanının cezası belli oldu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.