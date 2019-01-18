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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 19:40

'da korkunç olay! Yanına yaklaşılamıyor

'da dehşet veren bir olay yaşandı. Kamp yapan bir genç Vezirköprü kanyonunda hayatını kaybetti. Gencin cesedine bugün de ulaşılamadı.

Samsun'da korkunç olay! Yanına yaklaşılamıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan Türkmenistan uyruklu gencin cesedi bulunduğu sarp kayalıklardan bugün de alınamadı.

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