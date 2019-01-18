Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.01.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 20:33

: “Büyükçekmece’ydi, köy oldu burası

İstanbul Büyükşehir Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı , Büyükçekmece’de esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında ’li Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili sitemde bulunan bir teyzenin Mevlüt Uysal ile arasında geçen diyalog dikkat çekti.


Büyükçekmece'nin köy olduğunu söyleyen vatandaş, "Büyükçekmece'ydi, köy oldu burası. Burayı bu durumdan çıkarmamız lazım, köy olmaktan çıkarın burayı" dedi. Vatandaşın bu sitemine karşı Uysal; "Hep beraber yapacağız inşallah." cevabını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMevlüt Uysal: “Büyükçekmece’ydi, köy oldu burası
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar