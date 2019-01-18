Alınan bilgiye göre, Burnaz Sahili mevkisinde öğle saatlerinde 2 metre uzunluğunda ölü yunus balığı olduğunu görenler durumu belediyenin veteriner ekiplerine bildirdi. Veteriner ekiplerince yapılan kontrol sonrası balığın parçalanarak telef olduğu bildirildi.
Hatay'da korkunç görüntü! Karaya vurdu
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 2 metre uzunluğunda ölmüş yunus balığı karaya vurdu.
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