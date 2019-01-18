Parça parça vahşet

GENÇ kadın korkunç bir cinayete kurban gitti. Vahşet, kesik bir kol bulunmasıyla ortaya çıktı. Edirne'de 9 Ocak Çarşamba günü, ormanlık alanda kesik insan kolu bulundu. Kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri, arama başlattı. Bir de 'kalça kemiği' bulundu. Ormanlık alanda devam eden çalışmalarda, kesik kol ve kalça kemiğinin ardından kafa ve vücut parçaları ortaya çıktı. Bir gece kulübünde oryantal olarak çalışan Uslu'nun ailesi ve arkadaşlarının da ifadelerine başvurdu. Bazı evlerde arama yapılırken, incelenmek üzere bazı eşyalara el konuldu.
Arama yapan emniyet güçleri, kafa ve vücut parçaları buldu.
Arama yapan emniyet güçleri, kafa ve vücut parçaları buldu.
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