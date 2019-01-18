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  • 18.01.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 11:01

'de otomobilleriyle sele kapıldılar, telefonla yardım istediler, rıldılar!

’nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sonrası oluşan sel sularının ortasında otomobil ile mahsur kalan iki kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Yürekler ağza geldi! Görüntülerin her saniyesi korkunç!

'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel Çatalhöyük mevkisinde köprünün yıkılması sonucu Kadirli - kara yolunu ulaşıma kapattı. Adana istikametinden Kadirli'ye gelen iki kişi otomobilleri ile sele yakalandı.

Bir anda suya gömülen otomobil içerisindeki biri kadın 2 kişi mahsur kaldı. Cep telefonuyla yardım isteyen 2 kişinin imdadına yol açma çalışmasına katılan kepçe yetişti.

Otomobilden çıkan iki kişi kepçeye alınarak kurtarıldı. O anlar ise kepçe operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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