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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 11:32

Cumhurbaşkanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” dedi.

Külliye'den operasyon için net mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , Twitter hesabından, terör örgütü /, ve 'nün son birkaç yılda Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞI

ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekiliyor.

Videoda da son üç yılda PKK/YPG, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulanıyor.

TERÖR BATAKLIĞINI KURUTMADAN DURMAYACAĞIZ

Video terör örgütlerinin Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgilerinden oluşuyor.

Terör örgütlerinin 2015 yılından beri 2 binden fazla vatandaşı şehit ettiğini belirten Altun, bu terör saldırılarının çoğunun Suriye'nin kuzeyinde planlandığına dikkati çekti.

Altun, "Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız" ifadelerini kullandı.

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