Son dakika gelişmesine göre, ABD'li senatör Lindsey Graham Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Lindsey Graham ile gerçekleştirilecek görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti masada olacak.

Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.