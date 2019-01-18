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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 10:43

! 'li senatör 'ye geliyor

'li senatör bugün 'ye geliyor. Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.

ABD'li senatör Türkiye'ye geliyor!

gelişmesine göre, 'li senatör Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Lindsey Graham ile gerçekleştirilecek görüşmede ABD'nin 'den çekilme kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti masada olacak.

Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.

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