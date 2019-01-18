Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar belli olmaya devam ediyor. MHP'den yapılan son dakika açıklamasına göre aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Durmaz, Twitterhesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi aday tanıtım toplantısı, tüm adaylarımızın katılımıyla, 24 Ocak 2019 Perşembe günü Saat 13:00 te Ankara Kapalı SporSalonunda yapılacaktır..." ifadelerini kullandı.
MHP'de aday tanıtım toplantısının yapılacağı tarih belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday tanıtım toplantısının 24 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.
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