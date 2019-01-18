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  • 18.01.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 22:45

'de aday tanıtım toplantısının yapılacağı tarih belli oldu

() Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday tanıtım toplantısının 24 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

MHP'de kritik tarih belli oldu!
Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar belli olmaya devam ediyor. 'den yapılan son dakika açıklamasına göre aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu. Durmaz, Twitterhesabından yaptığı açıklamada, " aday tanıtım toplantısı, tüm adaylarımızın katılımıyla, 24 Ocak 2019 Perşembe günü Saat 13:00 te Kapalı SporSalonunda yapılacaktır..." ifadelerini kullandı.


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