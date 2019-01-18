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Son dakika: Antonio Guterres: Türkiye’nin kaygıları dikkate alınmalı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."
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