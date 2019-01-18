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  • 18.01.2019 21:29

Son dakika: : ’nin kaygıları dikkate alınmalı

Genel Sekreteri : "('nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) ’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."

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