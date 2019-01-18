Türkiye'de gazetecilik kisvesi altında ajanlık yaptığı belirlenen terör örgütü El-Nusra bağlantılı Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma, ülkesine gönderildi. Hollanda polisi de Boersma'yı gözaltına alıp sorgulamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Boersma'nın El-Nusra terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi üzerine sınır dışı edildiğini belirtti. Boersma'nın, Hollanda'nın verdiği istihbarat üzerine yapılan araştırmada örgüt adına casusluk yaptığı belirlendi. Bir süre önce, yine Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink de PKK ile ilgisi bulunduğu için sınır dışı edilmişti.
- Güncel
- 18.01.2019
- Gazete
El-Nusra ile bağlantısı olduğu tespit edilen Johanna Cornelia Boersma sınır dışı edildi
Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın, El-Nusra ile bağlantılı olduğu belirlendi. Hemen sınır dışı edildi.
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