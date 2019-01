Meclis Başkanı ve AK Parti Adayı Binali Yıldırım, iki kolon arasındaki açıklıkla dünyanın en büyüğü olan ve 20 milyar TL'ye mal olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete gireceğini söyledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bakan olarak Çanakkale'ye geldiğimde 'Çanakkale Geçilmez' sözünü gördüğümde şunu düşündüm: Bu söz düşman için söylenmişti, şimdi niye geçilmiyor acaba? Doğru düzgün deniz taşımacılığı yok, yol deseniz hak getire, Çanakkale'den Bandırma'ya Kaz Dağları'na doğru düzgün yol yok. Yollar çok ama çok zayıf. Havaalanı var sefer yok. Ecdad 'Çanakkale Geçilmez" dediler ama Çanakkale denizden de karadan da havadan da geçilen bir yer olacak dedik ve çalışmalara başladık.

ERKEN AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü 2018 Mart'ında temelini attık. 2022'de proje 18 Mart'ta bitecek müjdeyi veriyoruz.

KÖPRÜNÜN DEĞERİ 20 MİLYAR TL

Türkiye gurura güvenle nasıl bir kalkınma içerisinde herkese gösteriyor. Bu köprü yaklaşık 20 milyar TL. Bu köprünün bedeli birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla.

Türkiye nereden nereye geldi. Köprünün uzunluğu bağlantılarla beraber 5 km buluyor. Açıklığı 2023. Bu bir ilk. İlkler de bize Türkiye'ye yakışır.

18 Mart 2022 tarihinde açılışı da hepberaber inşallah büyük bir gururla Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle yapacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada yapılan sadece bir köprü değil teknoloji harikası dev eser.

TİCARET VE TURİZM DAHA DA ARTACAK

İstanbul İzmir otoyolu son sürat devam ediyor bitmeye az kaldı. Marmara'nın yeni bir geniş çevreyolu.

Trakya Marmara bölgesindeki bütün vilayetler daha kolay ulaşılır hale gelecek. Bölgede ticaret ve turizm daha da artacak.

16 yılda 20 bin km bölünmüş yol yaptık. 6 bin km aldık 20 bin km çıkardık. İnsanlarımız daha çok ticaret yapmaya başladı daha fazla seyahat ediyor. Şehirlerimiz arasındaki mesafe ortalama 1.5 saat azaldı. İki komşu il arasındaki ticaret yüzde 40 arttı. Yollarca can kayıpları yüzde 62 azaldı. Artık dağlarda mahsur kalma yok. Dünyanın sayılı tünelleri bizim ülkemizde. Say say bitmez.