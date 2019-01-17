Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gidiyor

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz ay konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiğini açıklamıştı. Yoğun siyaset programından fırsat bulması durumunda konsere gelmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kararı kesinleşti.
Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan değerlendirme sonucunu daha önce Fazıl Say'a 'Gelebiliriz' şeklinde iletilen karar, bu kez kesinleşti.
TRUVA SONATI
Yarın Ankara'daki Congresium'da gerçekleşecek Truva Sonatı konserinde, Erdoğan protokolde olacak.
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