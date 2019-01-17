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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ünlü piyanist Fazıl Say'ın yarın Ankara'da gerçekleşecek 'Truva Sonatı' konserine katılacak. Yarın Ankara'daki Congresium'da gerçekleşecek Truva Sonatı konserinde, Başkan Erdoğan protokolde olacak.

Başkan Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gidiyor

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz ay konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiğini açıklamıştı. Yoğun siyaset programından fırsat bulması durumunda konsere gelmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kararı kesinleşti.

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan değerlendirme sonucunu daha önce Fazıl Say'a 'Gelebiliriz' şeklinde iletilen karar, bu kez kesinleşti.

TRUVA SONATI
Yarın Ankara'daki Congresium'da gerçekleşecek Truva Sonatı konserinde, Erdoğan protokolde olacak.

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