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Ah be Veli

Ah be Veli
Aydın'da dün meydana gelen kazada, M.Ö. idaresindeki otomobil ile Veli Cünlü'nün (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Cünlü, yola savrularak ağır yaralandı. Vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Hemen hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.Ö. gözaltına alındı.

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