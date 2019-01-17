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Uyanık keçi!

Uyanık keçi!
Sinop'ta M.V. (47), dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Ancak cezaevinde de rahat durmadı. Ankesörlü telefondan 'ta hayvancılıkla uğraşan D.K.'yı (50) aradı. Kendisini doktor olarak tanıtıp kandırdı. Keçilerini kaptıran talihsiz adam soluğu karakolda aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, dolandırıcılık olayına karışan ve keçileri teslim alan G.E, Ö.İ. ve H.G'yi yakaladı. Bulunan 9 keçi, D.K'ya teslim edildi.

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