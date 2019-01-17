Sinop'ta M.V. (47), dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Ancak cezaevinde de rahat durmadı. Ankesörlü telefondan Tokat'ta hayvancılıkla uğraşan D.K.'yı (50) aradı. Kendisini doktor olarak tanıtıp kandırdı. Keçilerini kaptıran talihsiz adam soluğu karakolda aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, dolandırıcılık olayına karışan ve keçileri teslim alan G.E, Ö.İ. ve H.G'yi yakaladı. Bulunan 9 keçi, D.K'ya teslim edildi.
- Güncel
- 17.01.2019
- Gazete
Uyanık keçi!
- AK Parti suç duyurusunda bulunacak
- Hatm-i Enbiya nedir nasıl yapılır?
- Vatandaşlar Berat Kandili'nde camilere akın etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.