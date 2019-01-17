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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 13:03

... 'da üniversite kampüsünde patlama

... 'nın 'nin kampüsündeki bir binada patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.

Fransa'da patlama!

gelişmesine göre, 'nın 'nin kampüsündeki bir binada patlama meydana geldi. Fransa'da Lyon Üniversitesi'nin kampüsündeki bir binada patlama meydana geldi. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu belirtiliyor.

Olayda ölü ve yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.

İŞTE O ANLAR
Çatıdaki patlama amatör kamera tarafından görüntülendi.

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