Son dakika gelişmesine göre, Fransa'nın Lyon Üniversitesi'nin kampüsündeki bir binada patlama meydana geldi. Fransa'da Lyon Üniversitesi'nin kampüsündeki bir binada patlama meydana geldi. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu belirtiliyor.

Olayda ölü ve yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.

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Çatıdaki patlama amatör kamera tarafından görüntülendi.