115 yaşındaki Fatma ninenin son arzusu Başkan Erdoğan'ı görmek

Adıyaman'da yaşayan ve çok sevdiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen asırlık çınar Fatma Özden için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.
Adıyaman'da yaşayan ve çok sevdiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen asırlık çınar Fatma Özden için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.
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