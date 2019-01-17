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  • 17.01.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 13:12

115 yaşındaki Fatma ninenin son arzusu Başkan Erdoğan'ı görmek

Adıyaman'da yaşayan 115 yaşındaki 'in tek hayali, çok sevdiği Cumhurbaşkanı 'ı görebilmek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü , "Fatma Özden'in isteğinin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Bakanlığa durumu ileteceğiz, ile görüşmesini sağlamaya çalışacağız" dedi. 115 yaşındaki Fatma Özden de "İnşallah en kısa zamanda isteğim gerçekleşir. Ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istiyorum." diye konuştu.

Adıyaman'da yaşayan ve çok sevdiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen asırlık çınar Fatma Özden için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

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