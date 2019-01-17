Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.01.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 13:53

'da 4 gün önce kaybolan üniversiteli gencin son görüntüsü

4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan () öğrencisi ’un (20) cesedi jandarma ve tarafından 150 metre aşağıda bulundu. Gencin son görüntüsü ortaya çıktı.

Günlerdir aranıyordu! Son görüntüsü ortaya çıktı...

'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan () öğrencisi 'un (20) cesedi jandarma ve tarafından 150 metre aşağıda bulundu.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürerken, gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Genci bölgeye götüren bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, Yunus Hocayov çadırın yanında görülüyor. Görüntülerde kanyonun sarp bölgeleri de yer alıyor.

AİLESİNE VİDEO GÖNDREMİŞTİ
Hojayev, "En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var. Yeter bu kadar yaşamak. Beni bulursanız buradaki insanları suçlamayın" sözlerinin yer aldığı videoyu yakınlarına göndermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSamsun'da 4 gün önce kaybolan üniversiteli gencin son görüntüsü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar