Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi Yunus Hocayov'un (20) cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulundu.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürerken, gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Genci bölgeye götüren bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, Yunus Hocayov çadırın yanında görülüyor. Görüntülerde kanyonun sarp bölgeleri de yer alıyor.

AİLESİNE VİDEO GÖNDREMİŞTİ

Hojayev, "En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var. Yeter bu kadar yaşamak. Beni bulursanız buradaki insanları suçlamayın" sözlerinin yer aldığı videoyu yakınlarına göndermişti.