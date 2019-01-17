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  • 17.01.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 13:28

... Çavuşoğl'ndan Münbiç'teki patlamaya ilişkin açıklama

... Çavuşoğlu, 'de ye ilişkin, "İstikrar, Suriyelilerin dönmesi, terörle mücadelede önemli. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz" dedi. Çavuşoğlu Münbiç'teki patlamaya ilişkin ise, "Terör Suriye'de başından beri var. Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli." ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden Münbiç'teki patlamaya ilişkin açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

MÜNBİÇ'TEKİ PATLAMA
Terör 'de başından beri var. Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE
Trump'ın bahsettiği konusu tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu.

ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. İstikrar, Suriyeliler'in dönmesi, terörle mücadelede önemli. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz

PATRIOT ALIMI
ABD'den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Bizim için önemli alan ne zaman teslim edileceği. S-400'leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teslim süresi ve fiyat önemli.

Savunma alanında ortak üretim ve teknoloji transferi kriterimizdir.

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