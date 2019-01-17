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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:24

Kadıköy'de paniği! Trafo bir anda alev aldı

Kadıköy'de bulunan 10 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda çıktı. Yangın korku ve paniğe neden olurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

saat 08.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,10 katlı binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı ve zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bina sakinleri korku ve panik içinde binadan çıktı. İtfiayenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin yangınla ilgli soruşturması devam ediyor.

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