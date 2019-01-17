Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.01.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:24

’li nden skandal karar!

’li yine tepki çeken bir haberle gündemde... ’nın sembolü ’taki ağaçları budama adı altında kesen CHP’li Çankaya belediyesi, şimdi de parkın sembol sanatçılarından akordeon sanatçısı ’ı gürültü kirliliği nedeniyle kovdu.

CHP'li Çankaya belediyesi Aralık 2017'de başkent Ankara'nın sembol parklarından biri olan Kuğulu'daki 48 ağacı budama adı altında adeta katletmişti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen her ne kadar, "Yaşlı ağaçları kurtarmak ve parkımızı yaşatmak için budama yapmak zorundaydık" açıklamalarında bulunsa da kimseyi tatmin edememişti. Taşdelen'in açıklamasının ardından bölgede incelemelerde bulunan TMMOB'a bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası ile Kavaklıderem Derneği ve Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nden oluşan heyet ise, "Yapılan işleme bakıldığında: ağaçların budanmadığı gövdelerinden kesilerek deyim yerindeyse doğrandığı ortadadır. 46 adet ağacın kesilmesi sonucunda parkın görünümü tümüyle değişmiş ve çirkinleşmiştir" diyerek olayın boyutunu gözler önüne sermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP’li Çankaya belediyesinden skandal karar!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar