CHP'li Çankaya belediyesi Aralık 2017'de başkent Ankara'nın sembol parklarından biri olan Kuğulu'daki 48 ağacı budama adı altında adeta katletmişti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen her ne kadar, "Yaşlı ağaçları kurtarmak ve parkımızı yaşatmak için budama yapmak zorundaydık" açıklamalarında bulunsa da kimseyi tatmin edememişti. Taşdelen'in açıklamasının ardından bölgede incelemelerde bulunan TMMOB'a bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası ile Kavaklıderem Derneği ve Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nden oluşan heyet ise, "Yapılan işleme bakıldığında: ağaçların budanmadığı gövdelerinden kesilerek deyim yerindeyse doğrandığı ortadadır. 46 adet ağacın kesilmesi sonucunda parkın görünümü tümüyle değişmiş ve çirkinleşmiştir" diyerek olayın boyutunu gözler önüne sermişti.