Türkiye'den Suriye'deki güvenli bölge için 5 kırmızı çizgi!

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bu alanda kamu düzenin tesis edilmesi için Türkiye'nin önerdiği yol haritası netleşmeye başladı. İlk olarak terör örgütlerinden arındırılacak bölgede, TSK'nın koordinasyonunda Suriyelilerden oluşan "İç Güvenlik İstikrar Gücü" kurulacak. Teröre lojistik destek sağlanan geçiş noktalarının kesilmesi için güvenli 'cepler' oluşturulacak.