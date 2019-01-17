Johan gasp burg!

TÜRK Hava Yolları'nda görev yapan uçuş ekibi, güvenlik konusunda riskli şehirler kategorisinde bulunan Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gitti. Johannesburg'da görev bitimi sonrası şehir turuna çıkan THY uçuş ekibi, gasp çetelerinin cirit attığı Mandela Meydanı'nı gezdi. Ekip, daha sonra araca binip otele dönmek istedi.
Silahlı çete aracın önünü kesti. THY ekibini gasp etti.
Pilot ve kabin memurlarını takip eden gasp çetesi, bir süre sonra aracın önünü kesti. Aracın kapılarını açıp soyguna başlayan çete, kabin amirinin telefonunu ve darp ettikleri pilotun Rolex marka saatini gasp edip, olay yerini terk etti. Olay sonrası büyük korku yaşayan THY ekipleri, Türkiye'ye dönerken, hırsızların her yerde arandığı bildirildi.
THY ekibini gasp eden saldırganlar araca binip hızla uzaklaştı
Silahlı çete aracın önünü kesti. THY ekibini gasp etti.
Pilot ve kabin memurlarını takip eden gasp çetesi, bir süre sonra aracın önünü kesti. Aracın kapılarını açıp soyguna başlayan çete, kabin amirinin telefonunu ve darp ettikleri pilotun Rolex marka saatini gasp edip, olay yerini terk etti. Olay sonrası büyük korku yaşayan THY ekipleri, Türkiye'ye dönerken, hırsızların her yerde arandığı bildirildi.
THY ekibini gasp eden saldırganlar araca binip hızla uzaklaştı
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