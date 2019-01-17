Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Troezen adında bir Dor tarafından kurulduğuna inanılan ve ülkemizin güney bölgesinde yer alan Halikarnassos, hangi ilçemizin eski adıdır? Bir tahminin varsa, yorumlarda paylaşmayı unutma hadici!" denildi. İşte 17 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (17 OCAK 2019)

Soru: Halikarnassos hangi ilçenin eski adıdır?

Cevap: BODRUM

Halikarnassos, Muğla'da yer alan Bodrum ilçesinin eski adıdır. Geleneksel olarak Troezen adında bir Dor tarafından kurulduğuna inanılır.