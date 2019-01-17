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ipucu sorusu: hangi ilçenin eski adıdır? sos nerede? 17 Ocak 2019

ipucu sorusu, Hadi'nin resmi instagram hesabından yayınlandı. Hadi bugün 20 bin TL ödülle geliyor. İpucu sorusu ise 'dan geliyor. Peki, dır? İşte 17 Ocak 2019 sorusu ve yanıtı...

Halikarnassos hangi ilçenin eski adıdır?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Troezen adında bir Dor tarafından kurulduğuna inanılan ve ülkemizin güney bölgesinde yer alan Halikarnassos, hangi ilçemizin eski adıdır? Bir tahminin varsa, yorumlarda paylaşmayı unutma hadici!" denildi. İşte 17 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (17 OCAK 2019)

Soru: Halikarnassos hangi ilçenin eski adıdır?

Cevap: BODRUM

Halikarnassos, Muğla'da yer alan Bodrum ilçesinin eski adıdır. Geleneksel olarak Troezen adında bir Dor tarafından kurulduğuna inanılır.

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