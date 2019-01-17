Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "ugün Akdeniz bölgesine gidiyoruz. Efsaneye göre, Alaeddin Keykubat'ın keçilere mum takarak fethettiği "Keçi Kalesi"nin adı nedir, bilen var mı?" denildi. İşte 17 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (17 OCAK 2019)

Soru: Keçi Kalesi'nin adı nedir?

Cevap: ALANYA KALESİ