23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) mülakat yerleri açıklandı. 2018 Ekim ayında başvuruları alınan 23. Dönem POMEM'in yapılacağı sınavların tarihi de açıklandı. Önlisans ve lisans mezunu adayların başvurduğu 23. Dönem POMEM mülakat yerleri nasıl öğrenilir? POMEM sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

23. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 23. Dönem POMEM mülakat giriş sınavına hak kazanan adayalrın sınav giriş yerleri belli oldu. Önlisans ve lisans mezunu adaylar sınav giriş yerlerine Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet sisteminden erişebilecek.

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