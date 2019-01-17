Dikkat! Sosyal medyada böyle tuzağa düşürdüler

Hürriyet'in haberine göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, profil ve fotoğraf galerisinde kadın fotoğrafları olan bir kişiyle sohbetleri sırasında cinsel içerikli videolarını gönderdiğini, daha sonra da bu kişinin şantajına maruz kaldığını söyledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Siber Şube ekipleri araştırma başlattı.

İlk tespitlere göre, çete yaşları 18 ile 22 arasında değişen 1'i kadın 4 gençten oluşuyordu. Çete üyeleri, Facebook'ta farklı kadın isimleri adına sahte hesap oluşturuyordu. Bu hesaplara model ve güzel kadınlara ait hesaplardan fotoğraflar yerleştiriyordu. Daha sonra da yaşları 40'ın üzerindeki erkeklere mesajlar atarak bağlantıya geçiyordu. Sohbetlerde olgun erkeklerden hoşlandıklarına vurgu yapıyorlardı. Sohbeti Facebook Messenger, Snapchat ve Skype benzeri sohbet programları üzerinden devam ettiriyorlardı. Ağlarına düşürdükleri kişilere sosyal medyadan elde ettikleri erotik görüntü ve video gönderirken, hedef kişiden de kendileriyle ilgili cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf istiyorlardı.