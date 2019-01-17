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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:54

: Esenyurt'ta şüpheli paket alarmı

haberine göre Esenyurt'ta bulunan bir sitenin içerisinde şüpheli paket bulundu. Site sakinlerinin fark ettiği paketi incelemek üzere bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Esenyurt Haramidere Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki çöp konteyneri içinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede siteye gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından çöp konteynerinin çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yerine uzman ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

EL BOMBASI VE MERMİ ÇIKTI
Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı.

Sitenin temizlik görevlisi poşeti farkedince içini açtı. Poşette el bombası ve mermileri gören görevli durumu polise bildirdi. Polis siteye gelerek kamelya bölümünü güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen uzman ekiplerin çalışması sürüyor.

Detaylar geliyor...

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