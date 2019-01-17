Esenyurt Haramidere Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki çöp konteyneri içinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede siteye gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından çöp konteynerinin çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yerine uzman ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

EL BOMBASI VE MERMİ ÇIKTI

Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı.

Sitenin temizlik görevlisi poşeti farkedince içini açtı. Poşette el bombası ve mermileri gören görevli durumu polise bildirdi. Polis siteye gelerek kamelya bölümünü güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen uzman ekiplerin çalışması sürüyor.

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