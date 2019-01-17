Aman dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Siber dolandırıcılar, ilk aşamada kullanıcıların şifre ve hesap bilgilerini öğrenmek Twitter'da 'takipçi artırma', 'profilime kimler baktı' gibi siteler ve uygulamaları kullanıyor. CNN TÜRK''ün haberine göre; dolandırıcılar bu verilerle ele geçirdikleri hesapları, bankaların resmi sosyal medya hesabıymış gibi düzenledikten sonra, sponsorlu reklamlar vererek gönderdikleri mesajların diğer kullanıcıların önüne düşmesini sağlıyor.

PROMOSYON, ÖDÜL TUZAĞI

Dolandırıcılar banka hesabı gibi düzenlenmiş bu hesaplarla promosyon, ödül, yarışma mesajları paylaşarak diğer kullanıcıların paylaştıkları bağlantılara girmesini hedefliyor. Dolandırıcılar bu yöntemle bağlantılara giren kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini ele geçiriyor. Dolandırıcıların geliştirdikleri bu yeni yöntemle hem hesabı çalışan kullanıcılar hem de bu çalınan hesaplardan dolandırılan kullanıcılar mağdur oluyor. Kullanıcılar ayrıca Twitter'ın bu şekilde dolandırıcılık yapan siber dolandırıcılardan reklam almasını sert bir şekilde eleştirerek konuyla ilgili bir çözüm bulunmasını istiyor. Dolandırıcılar, banka sayfaları gibi düzenledikleri hesaplardan yaptıkları paylaşımlarla kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

AYARLARDAN VERİLEN İZİNLERİ KALDIRIN

Eğer siz de daha önce takipçi artırma, profilime kimler baktı gibi sitelere giriş yaptıysanız ayarlardan bu sitelere verdiğiniz izinleri kaldırmanız gerekiyor. Ayrıca olası bir durumu engellemek için şifrenizi değiştirmenizde fayda var.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

- Banka ve büyük şirketlerin sosyal medya hesaplarında 'mavi tık' bulunuyor. Öncelikli olarak buna dikkat etmek gerekiyor.

- Takipçi hesaplarını kontrol etmek gerekiyor. Türkiye'deki bankaların hepsinin Twitter'da yüksek sayılarda takipçisi bulunuyor.

- Olası bir dolandırıcılık durumuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız hemen bankanızı arayarak durum ile ilgili bilgilendirme yapın.

- Kişisel bilgilerini isteyen hesaplar ve bağlantılara asla güvenmeyin. Hiçbir banka müşterisinden bilgilerinin tamamını istemez. Sadece güvenliğin teyit edilmesi amacıyla birkaç soru sorar.