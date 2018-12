piyanist Fazıl Say 'dan örnek bir ses geldi. Say, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ı 18 Ocak'taki konserine davet etti. Başkan Erdoğan'ın konsere gidip gitmeyeceği ile ilgili bir bilgi verilmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce annesini kaybeden piyanist Fazıl Say'a telefon açarak taziyede bulunmuştu.Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da arayıp taziyelerini iletti. Fazıl Say, o anı anlatırken " Cumhurbaşkanı 'nın sesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti. Taziyelerini çok samimi, sıcak tonda, çok gerçek bir şekilde iletti" dedi. Fazıl Say'ın bu çağrısı büyük destek alırken, kaos lobisi yine tahammül edemedi. Twitter lobisi, ünlü piyanisti hedefe yerleştirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı öncesinde Ankara Seymenler Kulübü üyeleriyle bir araya geldi.Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla'yı kabul etti. Abdalla, eğitim alanındaki iş birliklerinden dolayı Emine Erdoğan'a memnuniyetini bildirdi. Türkiye 'nin Sudan'a sağladığı destek için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.