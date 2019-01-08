AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konserine katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

''Cumhurbaşkanımız sanatsal organizasyonlara çok daha fazla katılmak istiyorlar.Fazıl Say konserine de katılmayı istiyor. Davete olumlu yanıt verdi. Ancak tabi görüşmeleri ve gündemi çok yoğun. Umarım konser günü çok önemli bir gündem önümüze çıkmaz. Eğer bir sıkıntı olmazsa Sayın Cumhurbaşkanı konsere katılacaklar.'



KATILACAĞINA DAİR KESİN BİR CEVAP VERMEMİŞ'

Fazıy Say, Başkan Erdoğan'ın konsere katılıp katılmayacağına ilişlin soruya şu şekilde cevap vermişti:

'Bir buçuk ay önce sorduk, gelmek istediğini söylediler…'

Yani katılacağına dair kesin bir cevap verilmemiş.

İnşallah katılır.

Tabii herkesin kafasındaki ikinci soru da şu:

Giderse salonda nahoş bir tepki olur mu?

Ben Türkiye'nin artık bu çizgiyi aştığına inanıyorum.

Tabii burası Türkiye… Her metrekareye düşen trol kafa sayısının çok yüksek olduğu bir ülke…

'OTUR LAN YERİNE DİYE BAĞIRIRDIM'

Kendi payıma tepkimi dile getireyim.

Eğer Cumhurbaşkanı bu daveti kabul eder ve konsere giderse… Ben de o salonda olsam…

Ayakta alkışlardım.

Salondan biri terbiyesizlik yapmaya kalksaydı da…

Cumhurbaşkanı'nın korumalarından önce ben yerimden fırlar, o terbiyesizliği yapana, 'Otur lan yerine' diye bağırırdım."