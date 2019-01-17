Sosyal medyadan canlı yayın yapan genç intihar etti. Korkunç olay dün Konya'da meydana geldi. 30 yaşındaki Turgay Özdemir, dün gece su içmek için mutfağa gitti ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Arkadaşlarıyla sohbet eden genç, 'intihar edeceğim, hakkınızı helal edin' diyerek ip hazırlamaya başladı. Yayını izleyenler polis ekiplerini aradı. T.Ö. bu arada kendini astı. Eve kapıyı kırarak giren itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, genci kurtarılamadı. Ekipler, cep telefonuna el koyup incelemeye aldı.
- Güncel
- 17.01.2019
- Gazete
Cansız yayın!
Konya’da yaşayan Turgay Özdemir, sosyal medya hesabından canlı yayın başlattı. Kendini asarak yaşamını sonlandırdı
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