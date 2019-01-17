Türk Ordusu, önce Fırat Kalkanı, ardından Zeytin Dalı operasyonlarını yaptı. Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG'yi bozguna uğrattı. Afrin'deki harekatta büyük kahramanlık örneği gösteren gazilerimizin de tedavileri tamamlandı.
Afrin'de 10 Şubat 2018'de çatışmada vücuduna 37 şarapnel isabet eden ve sağ bacağı diz üstünden kopan Piyade Üsteğmen Özgür Ocak, gördüğü tedavi sonrasında parkurda koşulara başladı.
Ocak, sevenlerine teşekkür etmek için çektiği videoda, "Üç kez kalbim durdu, 27 tüp kan, 37 şarapnel diz üstü kopuk sağ bacak. 10 ayda koşar vaziyete geldim.
Devletimden, milletimden, sevenlerimden Allah razı olsun" dedi.
Afrin'de 10 Şubat 2018'de çatışmada vücuduna 37 şarapnel isabet eden ve sağ bacağı diz üstünden kopan Piyade Üsteğmen Özgür Ocak, gördüğü tedavi sonrasında parkurda koşulara başladı.
Ocak, sevenlerine teşekkür etmek için çektiği videoda, "Üç kez kalbim durdu, 27 tüp kan, 37 şarapnel diz üstü kopuk sağ bacak. 10 ayda koşar vaziyete geldim.
Devletimden, milletimden, sevenlerimden Allah razı olsun" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.