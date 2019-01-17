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kahramanı Ocak'tan alkışlanacak hareket

kahramanı Ocak, 10 aylık tedavi sonucu ayağa kalktı. Hatta koşmaya başladı. Diğer gazilere adeta umut dağıttı.

Afrin sana
Türk Ordusu, önce Fırat Kalkanı, ardından Zeytin Dalı operasyonlarını yaptı. 'de terör örgütleri /'yi bozguna uğrattı. 'deki harekatta büyük kahramanlık örneği gösteren gazilerimizin de tedavileri tamamlandı.


Afrin'de 10 Şubat 2018'de çatışmada vücuduna 37 şarapnel isabet eden ve sağ bacağı diz üstünden kopan Piyade , gördüğü tedavi sonrasında parkurda koşulara başladı.



Ocak, sevenlerine teşekkür etmek için çektiği videoda, "Üç kez kalbim durdu, 27 tüp kan, 37 şarapnel diz üstü kopuk sağ bacak. 10 ayda koşar vaziyete geldim.



Devletimden, milletimden, sevenlerimden Allah razı olsun" dedi.

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