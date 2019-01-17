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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 17:22

yenileme başvuruları başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca basın kartlarının yenileneceği ve başvuruların başladığı duyuruldu. Mevcut sahiplerinin kart yenileme başvurularını, bugünden itibaren 3 Şubat'a kadar yapmaları gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! 3 Şubat'a kadar...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, basın kartlarının yenilenmesi başvurularının başladığı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık 2018 tarihli ve 30625 sayılı 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi çerçevesinde genel kart değişimi yapılacak.

Mevcut basın kartı sahipleri kart yenileme başvurularını, bugünden itibaren 3 Şubat'a kadar "kartyenileme.iletisim.gov.tr" adresinden yapabilecek.

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