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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 18:33

Menderes'te şoke eden görüntü! Fazla yağıştan dolayı...

'de korkutan görüntü! İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde rekor yağış sonrası yeni bir düden daha meydana geldi. Şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti.

İzmir Menderes'te şoke eden görüntü! Fazla yağıştan dolayı...

İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu.

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