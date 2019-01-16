Taksiciler ile Uber şoförleri arasında kriz çıktı. İstanbul'da Uber uygulaması üzerinden yolcu hizmeti veren yaklaşık 6 bin araç vardı. Ancak bu araçlar, henüz yasal bir düzenleme olmadığı için "yetkisiz yolcu taşımacılığı" gerekçesiyle trafikten men edilmeye başlandı. İstanbul'da yediemin otoparklarına çekilen Uber araçları binleri aştı. Yediemin otoparkları, korsan taşımacılık nedeniyle bağlanan lükç araçlarla dolup taştı. Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Kayhan, yasal düzenleme yapılması için yetkililere çağrı yaptı. 2 yıldır Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapan Serhat Çolak, sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 Uber aracının bağlandığını açıkladı. Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso ise "Günde tahminen 30-40 Uber uygulaması ile yolcu taşıyan araç bağlanıyor" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 16.01.2019
- Gazete
Uber Park!
İstanbul’daki yediemin otoparkları, korsan taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle trafikten men edilen Uber araçlarıyla dolup taştı. Şoförler ise isyan bayrağını açtı
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