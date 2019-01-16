Teröristlere 'gerilla' diyen HDP'li isim CHP ve İP’in ortak odayı oldu

24 Haziran seçimlerinden önce siyasi hayata giren ve yerel seçimler öncesinde de devam ittifaklarda çok ilginç ilişkiler yaşanıyor. Yerel seçimler için ittifak yapan CHP ve İyi Parti, bir skandala daha imza atarak teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP-İP, GAZİANTEP İÇİN TERÖRİSTLERE 'GERİLLA' DİYEN HDP'Lİ İSİMDE KARAR KILDI

Yerel seçimler için ittifak yapan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için tecrübeli siyasetçi Celal Doğan'ı aday gösterme kararı aldı.

SKANDAL SÖZLERİ...

Daha önce 15 yıl CHP'den seçilerek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Doğan, HDP'den İstanbul Milletvekili seçilip Meclis'te de yer aldı. Celal Doğan o dönem yaptığı "Genelkurmay'ın açıklamasına göre, 756 da gerilla öldü. Onların da bu vatanın evladı olduğunu unutmamak gerekir." ifadesiyle çok tartışılmıştı.