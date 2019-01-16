Savcıya trafikte bıçak çekti! 'Sizi keserim, delik deşik ederim' İstanbul Bakırköy’de bir kişi, trafikte tartıştığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çekerek, tehdit etti. Savcıyı, "Sizi keserim, delik deşik ederim" diye tehdit eden zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bakırköy İsmail Erez Bulvarı'nda, Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu ile bir kişi trafikte seyir halindeyken tartıştı. "SİZİ KESERİM, DELİK DEŞİK EDERİM"

Tartışmanın büyümesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi, aracından inip savcı Feyzoğlu'na "Sizi keserim, delik deşik ederim" diyerek bıçak çekti. Zanlı, savcıyı tehdit edip olay yerinden ayrıldı. Ardından savcı Feyzoğlu, Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli polislere durumu bildirerek, şüpheliden şikayetçi oldu. Polisin zanlının yakalanması için yürüttüğü çalışma devam ediyor. TÜM MANŞETLER